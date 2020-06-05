Шэньчжэнь, Китай, , 05:15 — REGNUM Морская станция сжиженного природного газа (СПГ) будет построена в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в городской администрации морской безопасности, после введения в эксплуатацию, станция, как ожидается, будет прокачивать 230 тыс. тонн сжиженного природного газа ежегодно на общую сумму 1,2 млрд юаней ($168 млн) в краткосрочной перспективе.

В долгосрочной перспективе инвестиции увеличатся, а станция, как ожидается увеличит объёмы до 2 млн тонн в год на сумму 10 млрд юаней. Станция призвана улучшить сеть заполнения станций СПГ и придать импульс развития энергетической промышленности в районе «Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао».