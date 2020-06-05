Ла-Пас, , 04:41 — REGNUM Три министерства Боливии будут упразднены и включены в состав других ведомств для экономии бюджетных средств, заявила временный президент республики Жанин Аньес 4 июня в рамках телеобращения к гражданам.

Так, минспорта и минкультуры войдут в министерство образования, а министерство по делам коммуникаций станет частью президентского аппарата. Сэкономленные средства направят на борьбу с коронавирусом.

Кроме того, власти Боливии намерены закрыть боливийские посольства в Иране и Никарагуа.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая бывший боливийский президент Эво Моралес обвинил временное правительство Боливии и Жанин Аньес в использовании пандемии для решения собственных политических задач.

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