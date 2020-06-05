Анадырь, , 04:25 — REGNUM Порт Беринговский и его оператор компания «Порт Угольный» 4 июня открыли навигацию-2020, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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В бухту Угольная на рейд прибыли два сухогруза под погрузку 90 тыс. тонн угля. Всего в этом году компания планирует отгрузить на экспорт свыше 600 тыс. тонн угля. Продолжатся поставки и в регионы страны.

«Порт Угольный» примет более 12 сухогрузов под уголь, а также обработает генеральные грузы для нужд предприятий и жителей. Компания сбалансировала тарифы на обработку генеральных грузов в порту Беринговский, что привело к их существенному снижению.

«Берингпромуголь» продолжает подготовительные работы для строительства обогатительной фабрики, которая позволит поставлять конкурентоспособную продукцию в страны АТР даже в условиях падающих цен на уголь.

На 1 июня компания добыла на участке «Фандюшкинское поле» 221 868 тонн угля — из них 136 824 тонн за I квартал. ООО «Берингпромуголь» и ООО «Порт Угольный» вошли в перечень системообразующих организаций Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Якутске встретили на причале Ленского объединенного речного пароходства первое в этом году грузовое судно.