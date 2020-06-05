Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Все биржи мира должны стремиться к модели, предложенной американской Nasdaq, потребовавшей от торгующихся на ней компаний соблюдать международные нормы отчетности, считает госсекретарь США Майк Помпео. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба госдепа на своей странице в Twitter.

Он отметил, что это поможет организациям из США избегать ненужных и неявных рисков. По мнению Помпео, данный шаг биржи Nasdaq имеет особую важность из-за якобы мошеннических практик в бухгалтерской отчетности китайских компаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая стало известно, что китайская интернет-компания Baidu прорабатывает вопрос о переходе с американской биржи Nasdaq на локальные площадки.

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