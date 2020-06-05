Тегеран, , 09:01 — REGNUM 4 июня управляющий директор таможенной службы иранского района Базарган Садек Намдар заявил, что пограничный терминал возобновил торговую деятельность с Турцией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Деятельность в районе Базарган, являющемуся важным торговым терминалом между Ираном и Турцией, нормализовалась благодаря мерам, принятым официальными лицами обеих сторон», — заявил пресс-секретарь Таможенного управления ИРИ Рухолла Латифи.

«Президенты Ирана и Турции ранее обсудили данный вопрос и подчеркнули необходимость скорейшего открытия общей границы», — отметил чиновник. По его словам, границы между Ираном и Турцией были закрыты три с половиной месяца назад после вспышки пандемии коронавируса, которая унесла жизни более 386 000 человек по всему миру.

Пограничный пункт Базарган открыт для движения иранских и турецких грузовиков с 10:30 по местному времени при полном соблюдении санитарных норм», — сообщил Латифи.

«Одновременно с возобновлением работы терминала руководители иранской Базарганской и турецкой Гурбулакской таможенных служб встретятся для рассмотрения мер по соблюдению санитарных директив и ускорению торгового обмена», — добавил чиновник.