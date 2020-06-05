Тегеран, , 09:21 — REGNUM 4 июня министр энергетики Ирана Реза Ардаканян подробно остановился на достижениях, достигнутых в ходе его визита в Ирак, заявив, что страны подписали двухлетний контракт на экспорт электроэнергии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в эксклюзивном интервью агентству IRNA, Ардаканян отметил, что ранее действие контракта было рассчитано исключительно на один год, однако в ходе визита обе стороны подписали контракт на экспорт электроэнергии в 2020 и 2021 годах. Он отметил, что по согласованию с посольством Ирана в Ираке в ходе поездки была получена половина суммы в размере 400 миллионов долларов.

Ардаканян также упомянул о своих встречах со своим иракским коллегой Маджидом Махди Хантушем, премьер-министром Мустафой Аль-Кадими, президентом Бархамом Салихом, министром финансов Али Абдулом Амиром Алави и управляющим Центральным банком Ирака.

Он отметил, что обе стороны пересмотрели предыдущие договоренности и трехлетний план реконструкции иракской электроэнергетики иранским частным сектором. По словам чиновника, иранские технические и экспертные делегации посетят Ирак на следующей неделе для подписания двух важных контрактов по сокращению потерь электроэнергии в электросетях и ремонту электрооборудования.