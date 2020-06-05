Тегеран, , 09:23 — REGNUM 3 июня глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что возобновление властями Турции торговли в пограничных районах Базарган и Хабур приведет к развитию торговых связей между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 июня.

«В дополнение к обмену товарами посредством железнодорожных сообщений, автомобильные перевозки также будут играть значительную роль в стимулировании торгового сотрудничества», — заявил Ваези корреспонденту IRNA.

Выражая удовлетворение по поводу того, что вспышка коронавируса не может остановить развитие ирано-турецких связей, он также выразил надежду на укрепление отношений путем соблюдения протоколов в области здравоохранения.

Ранее министр торговли Турции Рухсар Пекджан объявила, что ирано-турецкие границы будут вновь открыты в ближайшее время. Выступая в телевизионной программе, Пекджан высоко оценила сотрудничество иранского правительства в области разработки и осуществления протоколов в области здравоохранения, которые привели к возобновлению торговых связей.