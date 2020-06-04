Пекин, , 20:09 — REGNUM Авиационные власти Китайской Народной Республики с 8 июня разрешаю иностранным авиакомпаниям, которые из-за пандемии коронавируса не могли выполнять рейсы в КНР, выбрать один аэропорт в Поднебесной и выполнять туда один международный рейс в неделю. Об этом сообщила сегодня, 4 июня, пресс-служба управления гражданской авиации КНР.

В Управлении подчеркнули, что в случае, если на этих рейсах в течение трех недель подряд не будет выявлено ни одного случая COVID-19, тогда этим авиакомпаниям разрешат выполнять по данному направлению до двух рейсов в неделю.

Если же COVID-19 будет выявлен хотя бы пять раз, то авиакомпании придется приостановить полеты на неделю по выбранному маршруту. Если число случаев COVID-19 превысит десять — то на четыре недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп распорядился запретить семи китайским авиакомпаниям полеты в США, так как власти Китая запрещают американским компаниям полеты в КНР.