Норильск, Красноярский край, , 20:07 — REGNUM Состояние главы и одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина за один день сократилось на 1,6 млрд в связи с падением акций компании после аварии на ТЭЦ в Норильске. Об этом 4 июня свидетельствуют данные счётчика Forbes Real-Time.

По состоянию на 17:06 мск Потанин обладал состоянием 24,9 млрд долларов. В ходе торгов на Московской бирже акции «Норникеля» дешевели на 9%.

С потерями в 1,6 млрд Потанин вошёл в тройку самых обедневших за день миллиардеров. Больше него за день терял только китайский бизнесмен Цинь Иньлинь (минус $7,5 млрд), на втором месте по потерям за день сам Потанин, а на третьем месте глава Facebook Марк Цукерберг (минус $926 млн за день).

Даже с такими потерями Потанин всё равно остался самым богатым российским бизнесменом в списке Forbs.

Напомним, разлив дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 Норильска произошёл 29 мая. Всего в результате аварии произошла утечка 21 тыс. кубометров нефтепродукта. В Красноярском крае в связи с утечкой был введён режим ЧС федерального масштаба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в «Норникеле» назвали причину аварии с разливом топлива в Норильске.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Норникеле» назвали причину аварии с разливом топлива