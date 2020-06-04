Москва, , 19:57 — REGNUM Власти Москвы приняли решение отложить начало строительства и благоустройство ряда объектов на 2021 год из-за сложностей, вызванных пандемией коронавируса. Об этом 4 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ряд объектов, которые сегодня пока еще были не законтрактованы, мы отложим на следующий год», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр добавил, что отложена также будет часть работ по благоустройству, капитальному ремонту дорог и других объектов.

«Например, парк Северного речного вокзала, конечно, будет благоустроен и доделан. Но большинство объектов не будет реализовано, потому что на это не хватит ресурсов, — чтобы, в конце концов, не занимать на рынке и потом не расплачиваться», — сказал Собянин.

Вместе с тем мёр подчеркнул, что все основные бюджетные программы будут реализованы, все основные стойки — метро, реновация, магистральные дороги — также будут сохранены.