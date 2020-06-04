Пекин, , 19:53 — REGNUM Народный банк Китая приступил к массовой скупке малоперспективных долгов микро и малых предприятий, резкий рост которых произошел после остановки ряда отраслей экономики в первом квартале 2020 года из-за пандемии. Об этом сообщают китайские СМИ.

Известно, что финансирование по выкупу по сути невозвратных долгов будет осуществляться через особый механизм Народного банка и министерства финансов КНР — Special purpose vehicle (SPV). Данный механизм будет дополнен эмиссией и кредитованием местных правительств (Local government financing vehicle, LGFV).

Объем финансирования данной программы — $62 млрд. Если понадобится, то будут выделены дополнительные средства.

Стоит отметить, что на фоне пандемии объем общественного финансирования и кредитования в Китае побил все рекорды. В первые четыре месяца 2020 года общественное финансирование достигло 14,7 трлн юаней (более $2 трлн), а кредитование — 8,8 трлн юаней (около $1,1 трлн).