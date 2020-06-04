Москва, , 19:52 — REGNUM По итогам 2020 года рынок автомобилей в России может упасть почти на треть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня заявил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

«Мы прогнозируем, что по итогам 2020 года рынок может упасть на 30%. Моментально в ближайшее время взлететь и сохранять хорошую динамику он не сможет, участникам рынка, в особенности покупателям, в любом случае понадобится время на восстановление», — заявил Каменский.

«Онлайн-продажи в апреле и мае помогли автодилерам выполнить часть планов. Но уже отчётливо понятно, что 2020 год станет для автоотрасли намного тяжелее, чем 2019-й, и в ближайшее время в целом будет сохраняться отрицательная динамика», — указал он.

По его мнению, в массовом сегменте отложенный спрос сохранится до июля-августа.

«В премиум сегменте по ряду марок сейчас наблюдается дефицит ликвидных моделей, в том числе по причине простоя заводов, сокращения поставок, но есть и спрос. Можно ожидать, что в июне он будет умереннее, чем в 2019 году», — добавил Каменский.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых автомобилей в России упали на 51,8% в мае в 2020 году, или на 67 тыс. 813 штук по сравнению с маем 2019 года. В итоге в мае 2020 года продажи составили 63 тыс. 033 автомобиля.