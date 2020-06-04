Москва, , 19:47 — REGNUM В Москве по состоянию на 4 июля возобновили работу более половины торговых предприятий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня мы видим, что 55% всех торговых предприятий открыты, остальные активно готовятся к открытию», — сказал он.

Мэр отметил, что первый день открытия, 1 июня, был «неожиданно живым».

«Посетителей было много. Мы ожидали, что количество людей будет значительно меньше, но люди больше приходили посмотреть, прогуляться, прицениться», — сказал Собянин.

Он добавил, что на предстоящей неделе в столице, вероятнее всего, откроется большинство магазинов.

Как передавало ИА REGNUM, с 1 июня в Москве возобновилась работа предприятий непродовольственной торговли и организаций, оказывающие бытовые услуги населению. С середины мая в столице уже возобновлены строительство и работа промышленных предприятий.

Ранее Сергей Собянин заявил, что решение об открытии других отраслей экономики «будет принято в максимально короткие сроки, как только это позволит эпидемиологическая ситуация».