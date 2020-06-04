Пекин, , 19:27 — REGNUM Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян в интервью журналистам заявил, что в Китае 600 млн человек зарабатывают порядка 1000 юаней в месяц (около 10 тысяч рублей).

Из слов Ли Кэцяна следует, что даже при сильном экономическом росте структура распределения в Китае такова, что значительная часть населения всё еще находится вблизи линии выживания. При этом значительная часть населения уже вошла в в сегмент с высоким уровнем дохода.

Отмечается, что в группе с ежемесячным доходом менее 1000 юаней доля сельских жителей составляет 75,6%.

Таким образом в Китае, несмотря на всю его экономическую мощь, преобладают группы населения с низким доходом.