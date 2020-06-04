Москва, , 19:18 — REGNUM Реалистичность плана и сроков восстановления экономики России после коронавируса вызывает сомнения, считает общественный деятель и бизнесмен Альберт Гареев. «Я скептически отношусь к заявлению премьер-министра. Не соглашусь с акцентом на инвестиционную активность. После последних событий вряд ли кто-то в ближайшее время будет инвестировать в нашу экономику», — заявил он ИА REGNUM 4 июня.

Он также обратил внимание, что пандемия дала понять: система образования в РФ не может перестроиться под «реалии» времени, поступало очень много жалоб на образование во время карантина. Да и увеличение темпов строительства жилья, по его мнению, произойдет в ущерб качеству.

«Но что касается использования цифровых технологий — поддерживаю председателя правительства. Во время карантина гибкие компании, чтобы оставаться на плаву, стали роботизировать рабочие места. Один из моих бизнесов — гостиничный бизнес. Уже до пандемии мы полностью «оцифровали» и автоматизировали ценообразование, брони, оформление клиентов и синхронизацию с государственными службами. Еще до пандемии в Японии был опыт — полная роботизированная гостиница, но тогда проект провалился, потому что гостям хотелось человеческого контакта. Пандемия поменяла нас, и сегодня мы с большим удовольствием будем общаться с роботами, избегая людей. Например, в Европе роботизация гостиниц стала очень популярной. Человек бронирует номер на сайте и получает QR код, с помощью которого открывает свой номер, минуя стойку ресепшн. Я считаю, что курс на цифровые технологии поможет экономике страны», — добавил Гареев.