Москва, , 19:11 — REGNUM Категории работников с наиболее высоким риском увольнения и ухудшения трудовых условий в кризис выявил опрос Центра стратегических разработок (ЦСР). Результаты опроса 4 июня приводит РБК.

Самые высокие риски ухудшения условий труда, в том числе урезание зарплаты, перевод на неполный рабочий день и сокращение — у работников старше 45 лет, специалистов младшего звена, женщин и молодых сотрудников. Первая волна увольнений ударила по обслуживающему персоналу, сотрудникам административно-хозяйственных отделов, маркетинга и рекламы.

Среди ведущих специалистов риск сокращения коснулся в первую очередь сотрудников в кадровых отделах. Среди руководителей низшего звена риск увольнения и сокращения заработной платы более всего распространён в сфере рекламы и маркетинга.

Также по данным опроса 51% компаний перевели своих сотрудников на режим удалённой работы. 68% компаний хотят сохранить дистанционный режим работы и после отмены ограничений. Такой режим оказался удобен для 88% компаний в сфере высоких технологий, 83% компаний в сфере финансов, инвестиций и страховой деятельности и 81% компаний легкой и пищевой промышленности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), безработица в России достигнет 8% от трудоспособного населения в случае, если грянет вторая волна эпидемии коронавируса. А в случае затяжного экономического кризиса, который может произойти в России на фоне кризиса общемирового, безработица в стране может достичь 10%.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦМАКП: в случае затяжного кризиса в России безработица поднимется до 10%