Калуга, , 21:57 — REGNUM В Калужской области «серые» зарплаты приводят к тому, что консолидированный бюджет региона недополучает порядка трёх млрд рублей, а страховые фонды — около восьми млрд рублей, — заявил 4 июня на встрече в Торгово-промышленной палате региона с представители более 20 предприятий председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению парламентария, эффект от выхода компаний из «тени» оказал бы большое влияние как на оплату труда работников бюджетной сферы, увеличив ее на 20−30%, так и на дополнительную поддержку бизнеса.

«Выплата «серой» зарплаты — это мощнейший фактор недобросовестной конкуренции, так как значительная часть расходов, которые несут законопослушные компании, делает их продукцию неконкурентоспособной в сравнении с теми, кто уходит от налогов», — подчеркнул Артамонов.

Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам напомнил калужским предпринимателям об инициативе по введению уголовной ответственности для руководства и владельцев компаний, которые выплачивают своим сотрудникам «серые» заработные платы.

«Своим предложением ввести уголовную ответственность за выплату «серых» заработных плат я хотел добиться того, чтобы пробудить интерес к этой теме и начать диалог, который приведет к поиску эффективных инструментов, стимулирующих компании работать «по-белому». Я не настаиваю на жестких и репрессивных методах, все вы знаете меня — я никогда не был сторонником карательных мер и всегда выступал за то, чтобы бизнес развивался максимально свободно. Но найти решения, которые помогут бизнесу работать и развиваться честно, необходимо. И эти решения лягут в основу законодательной инициативы, с которой я хотел бы поработать», — отметил сенатор.

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