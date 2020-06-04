Подгорица, , 18:30 — REGNUM С начала 2020 года по 1 июня в Черногории было объявлено 9200 вакансий для сезонных работ, из которых 2500 — в туризме. Работодатели проявляют интерес, и есть много рекламных объявлений, которые действуют и после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом сообщила Гордана Вукчевич из бюро по трудоустройству Черногории.

Она отметила, что на сезон требуются повара, официанты, бармены, горничные.

«Дело в том, что этот туристический сезон будет одним из самых неопределенных и сложных не только в нашей стране, но и в мире. Надежду внушает исключительная эпидемиологическая ситуация в Черногории, которая делает страну приемлемым местом для туристов», — сказала Вукчевич.

В бюро надеются, что сезонная занятость в стране все же будет расти.

При этом за время ограничительных мер с 15 марта по 1 июня в бюро было зарегистрировано 6500 новых безработных.