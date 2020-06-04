Тула, , 18:08 — REGNUM

Пока одна часть правительства вырабатывает план стабилизации экономики и вывода её из кризиса, другая продолжает наращивать репрессивные функции государства, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 4 июня, глава тульского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Михаил Глухов, комментируя высказывания бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Ранее «Ведомости» сообщили, что, по мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей, новая версия кодекса об административных правонарушениях сохраняет репрессивный характер, и в предложенной редакции кодекс будет нести угрозу инвестиционному климату и развитию малого и среднего бизнеса, особенно в контексте ожидаемого экономического спада.

«Принятие нового Кодекса об административных правонарушениях в предложенной редакции стало бы, прежде всего, подтверждением неэффективности наших государственных структур. Сейчас получается, как обычно: правая рука не ведает, что делает левая. Одна часть правительства вырабатывает план стабилизации экономики, вывода её из кризиса, придания ей роста, а другая — продолжает наращивать репрессивные функции государства.

Соглашусь с Титовым, что, если всё останется без изменений, это пагубно повлияет на деловой климат во всей стране. Уже сейчас он находится под дополнительным подавляющим воздействием — я имею в виду наказания за невыполнение требований Роспотребнадзора, введённые с учётом пандемии. Для многих ведь это дело неподъёмное! Да и такая, казалось бы, простая вещь, как открытие, например, летних кафе, опять связана с приглашением надзорной комиссии, как будто предприниматели — дети малые, сами не сделают то, что нужно! Если продолжить закручивать гайки, ни к чему хорошему мы не придем.