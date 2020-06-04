Тайбэй, , 18:00 — REGNUM На Тайване власти утвердили семилетний план по привлечению инвестиций для иностранных компаний. Программа одобрена правительством острова.

Власти Тайваня надеются, что эта программа позволит привлечь около 40 млрд тайваньских долларов ($1,34 млрд) для инвестирования научных исследований разработок иностранных компаний. При этом должны создаваться по 6300 рабочих мест в год.

Заместитель министра экономики Тайваня Линь Чуань-нэн заявил, что основные приоритеты программы — это развитие технологий 5G, искусственного интеллекта, а также производство микрочипов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тайвань является одним из мировых лидеров по производству микрочипов. На острове расположены основные мощности компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. Данная компания является крупнейшим в мире производителем микрочипов, которые используются в компьютерах по всему миру. На сегодняшний день эта компания технологически превосходит даже такого гиганта индустрии, как американская Intel.