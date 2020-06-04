Рига, , 17:56 — REGNUM Объем промышленного производства в Латвии в апреле упал на 9,2%. Об этом 4 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

По данным ЦСУ, более всего на общую ситуацию повлияло падение производства на 4,3% в деревообрабатывающей отрасли, на 6,3% — снижение металлообработки, на 7,7% — падение производства товаров продовольственной группы.

Из положительных факторов, вызванных пандемией коронавируса, можно отметить рост на 27,5% в химическом производстве, речь о дезинфицирующих средствах. На 10% выросло в стране производство электрооборудования, на 6,4% — полиграфия.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.