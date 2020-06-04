Рига, , 17:42 — REGNUM На 1 июня в Латвии зарегистрировано 76 441 безработных. Об этом пишет 4 июня портал Lsm. lv со ссылкой на данные Государственного агентства занятости (NVA).

По данным NVA, уровень фактической безработицы в стране достиг 13%, что является самым высоким показателем с 2012 года.

Отмечается, что 39 работодателей подали заявки о коллективном увольнении почти 5000 сотрудников. По сравнению с апрелем, когда NVA регистрировало почти 1000 безработных в день, к концу мая эта цифра не достигает и 300 новых безработных в день.

Согласно данным Eurostat, в апреле Латвия с 9% уровнем безработицы занимала второе место в ЕС среди 24 стран. Тогда Латвию обогнала лишь Испания, где уровень безработицы составил 14,8%.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.