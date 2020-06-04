Евпатория, Крым, , 17:44 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал разобраться с подрядчиком, который подготовил непригодный проект реконструкции канализационной сети в Евпатории, с помощью правоохранительных органов. Об этом он заявил 4 июня на совещании по вопросам строительной отрасли республики.

«Прошу к проектировщикам предъявить претензии и направлять в прокуратуру, МВД и ФСБ материалы на проверку. Как это проектировщик не синхронизировал свою работу с ресурсоснабжающими организациями и при этом получил положительное заключение?» — заявил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время работы над проектом реконструкции канализационной сети в Евпатории не учли ряд серьёзных обстоятельств, поэтому его придётся заново переделывать

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