Евпатория, Крым, 4 июня 2020, 17:44 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал разобраться с подрядчиком, который подготовил непригодный проект реконструкции канализационной сети в Евпатории, с помощью правоохранительных органов. Об этом он заявил 4 июня на совещании по вопросам строительной отрасли республики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время работы над проектом реконструкции канализационной сети в Евпатории не учли ряд серьёзных обстоятельств, поэтому его придётся заново переделывать
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