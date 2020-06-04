Симферополь, , 17:35 — REGNUM Во время работы над проектом реконструкции канализационной сети в Евпатории не учли ряд серьёзных обстоятельств, поэтому его придётся заново переделывать. Об этом 4 июня на совещании по вопросам строительной отрасли в РК заявил заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов.

«Там идёт по одним улицам шесть пучков различных сетей. К сожалению, в 2016 году проектировщик не учёл выполнение работ в одновременном цикле. Договорились вчера с экономразвития РФ, что, скорее всего, придётся эти проекты обнулять и делать единый проект на реконструкцию всех внутригородских сетей Евпатории: воду, канализацию, ливневую канализацию», — отметил Кабанов.

По его словам, это связано с необходимостью проведения капремонта улично-дорожной сети, стоимость около 3 млрд рублей. Корректировка документов продлится до марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федерального казначейства реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории сопровождалась грубыми нарушениями, подрядчику неправомерно выплатили около 240 миллионов рублей.

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