Симферополь, 4 июня 2020, 17:35 — REGNUM Во время работы над проектом реконструкции канализационной сети в Евпатории не учли ряд серьёзных обстоятельств, поэтому его придётся заново переделывать. Об этом 4 июня на совещании по вопросам строительной отрасли в РК заявил заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов.
По его словам, это связано с необходимостью проведения капремонта улично-дорожной сети, стоимость около 3 млрд рублей. Корректировка документов продлится до марта 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федерального казначейства реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории сопровождалась грубыми нарушениями, подрядчику неправомерно выплатили около 240 миллионов рублей.
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