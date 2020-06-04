Франкфурт-на-Майне, Германия, , 17:27 — REGNUM Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 4 июня принял решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0%, на котором она находится с марта 2016 года. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне — минус 0,5%, маржинальная ставка сохранилась на отметке 0,25%.

В комментарии ЕЦБ отмечается, что регулятор ожидает сохранения ставок на текущем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не начнёт приближаться к 2% в рамках прогнозного периода.