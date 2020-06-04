Обнинск, Калужская область, , 19:00 — REGNUM Четыре проекта из Калужской области получили гранты в размере двух миллионов рублей на выполнение исследований по актуальным тематикам, сообщила 4 июня корреспонденту ИА REGNUM куратор программ Фонда содействия инновациям в Калужской области Алина Цепенко.

Обнинская стартап-компания ООО «ВСЕ АВТОСЕРВИСЫ» выиграла грант на реализацию проекта «Разработка сервиса для автовладельца по обслуживанию автомобиля «Автоняня», Вадим Моисеев из Обнинска получил грант для осуществления проекта «Система автоматизированного подсчета пассажиропотока в общественном транспорте «Нейронет логистик», Юрий Сысоев займётся созданием нового поколения газоанализаторов промышленных установок, а стартап-компания Шанский завод ООО «ВЕНЕРА» получила грант для реализации проекта, связанного с разработкой сенсора давления на основе наноструктурированных мембран для медицинской техники.

«Ситуация с поддержкой стартапов в Калужской области значительно улучшилась. Общий конкурс по программе «Старт» остается высоким, по последнему отбору он составил примерно 1 к 10. Для сравнения: от Калужской области было подано восемь заявок, поддержано четыре, то есть выигрывает каждая вторая заявка. Это говорит о высоком уровне новизны, коммерческом потенциале и качестве проработки заявок, которые прошли жесткую процедуру конкурсного отбора. Грантовое финансирование позволит победителям выполнить комплекс научных исследований с целью разработки и вывода на рынок новой высокотехнологичной продукции», — сказала Алина Цепенко.

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