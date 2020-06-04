Нью-Дели, , 17:13 — REGNUM В Индии опрос, проведенный Всеиндийской организацией производителей (AIMO) среди малого, микро и среднего бизнеса, самозанятых, корпоративных руководителей и сотрудников, показал, что 35% ММСП и 37% самозанятых не смогут восстановить свой бизнес после пандемии.

Опрос проводился в онлайн-режиме в период с 24 по 30 мая.

Согласно результатам этого опроса, порядка 35% малых, микро и средних предприятий, а также 37% самозанятых считают, что они не смогут восстановить свой бизнес после пандемии.

32% ММСП заявили, что восстановление займет 6 месяцев, и только 12% ожидали восстановления менее чем через три месяца.

При этом только 3% ММСП, 6% корпораций и 11% самозанятых респондентов заявили, что кризис, вызванный пандемией, их не затронет и они будут вполне преуспевать. В основном это те сегменты экономики, которые заняты поставкой основных услуг.