Рим, , 17:10 — REGNUM

Спровоцированный эпидемией экономический кризис вернёт экономику Италии к показателям 20-летней давности, заявил в четверг, 4 июня, премьер-министр Джузеппе Конте.

Правительство, предприниматели и все граждане должны сделать необходимые выводы, преодолеть тяжелые последствия можно будет только совместными усилиями, одним из направлений работы должно стать радикальное снижение бюрократических барьеров, отметил Конте.

По ранее опубликованному прогнозу правительства снижение ВВП Италии в 2020 году составит около 10%, дефицит бюджета 2020 года составит более 10%, а госдолг увеличится на 20% ВВП до 155% ВВП.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 3 июня, умерли 33 601 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 71 (днём ранее — на 55). Выздоровели 160 938 человек, за день этот показатель увеличился на 846 (днем ранее — на 1737). Число подтвержденных носителей увеличилось на 321 (днем ранее — на 318). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 233 836. В настоящее время заражены 39 297 человек — на 596 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводились проверки на улицах, были повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится более чем на 10%, полагают эксперты.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане получили из бюджета единовременную выплату в 600 евро, предполагается, что аналогичное пособие будет выплачено еще раз, также самозанятые могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро. Поддержка также оказана сезонным рабочим, мигрантам и домработникам. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, но большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня.