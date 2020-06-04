Милан, Италия, , 17:08 — REGNUM По новому прогнозу Центробанка ЕС ВВП еврозоны в 2020 году снизится на 8,7%, прогноз пересмотрен в сторону ухудшения, заявила в четверг, 4 июня, глава ведомства Кристин Лагард.

Это базовый сценарий, подготовлены еще два — более и менее оптимистический, отметила Лагард.

Вместе с тем в Центробанке ЕС пересмотрели в сторону улучшения прогноз инфляции на 2020 год (0,3% вместо 1,1%). В 2021 году, полагают в ЦБ, начнется восстановление экономики еврозоны, по базовому сценарию рост должен составить 5,2%.