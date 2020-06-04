Ярославль, , 17:02 — REGNUM Правительство Ярославской области предложило владельцам торговых центров отказаться от взимания платы с арендаторов на время простоя в обмен на налоговые льготы. Совещание на эту тему прошло в Ярославской областной думе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Торговый центр

Камнем преткновения стал объем льгот. Речь идет о льготе по налогу на имущество. Ярославская областная дума по предложению губернатора уже приняла закон, согласно которому арендодатели освобождаются от налога за второй квартал, если не будут взимать арендную плату. Для этого достаточно предоставить соответствующие документы налоговую инспекцию. Но пока бизнесмены не спешат пользоваться предложением. Власти и сами признают: предложенные льготы не покроют убытков при отказе от арендной платы.

«Хотел бы обратить внимание на то, что вы сейчас уже вынуждены вашим арендаторам давать скидку от 50 до 70% за месяцы простоя. Понимаем, что налог на имущество в ваших затратах составляет порядка 20%, не более. Вот как раз идея этой поддержки была в том, чтобы вы не оставляли 30% аренды тем предприятиям, которые сейчас простаивают, а полностью обнулили им аренду за этот квартал, и мы в том объеме, который нам позволяет бюджет, вам это компенсируем. Понимаем историю, что у многих закредитованы ТЦ, наверное, у половины. Готовы работать с банками по реструктуризации данной кредиторской задолженности, в ручном режиме, чтобы сроки были сдвинуты на конец года или еще дальше», — сказал и.о. директора департамента инвестиций и промышленности Дмитрий Глушков.

Владелец торговых центров «Космос» Евгений Мухин заявил, что предложение властей невыгодно.

«Мы где-то на полтора миллиона получили льгот на квартал, а потеряем где-то миллионов 120, если не будем требовать стопроцентной оплаты аренды. Мы не просим за тепло, за электроэнергию. Но вы говорите: вы там посмотрите… Понятно, что мы все равно смотрим, но вы-то уж не позорьтесь. 25% за квартал дали. Раньше и налога-то этого не было. Вы чего нам помогали строить? Кредитами льготными? Еще чем-то помогали? Да никто не помогал. Мы строили, давали рабочие места предпринимателям — местным ярославским, которые успешно содержали свои семьи. А вы ни копейки не вкладывали в эти рабочие места. Мы их сделали для них, и предприниматели жили эти 15−20 лет в этих торговых центрах, а вы сейчас смеетесь: мы вам на 25% убавим. Это ваше дело, мы уж привыкли, что вы нам ни черта не помогаете… О чем говорить-то. Вы помогаете московским товарищам», — сказал предприниматель Евгений Мухин.

С такой позицией не согласился заместитель председателя правительства Максим Авдеев.

«Мы говорим простую вещь: вам в любом случае эти люди не платят, и они не будут вам платить. Вы их либо додушите, и они от вас съедут, либо оставите их жить. Давайте дадим им возможность вам эти 30−20% не доплатить, а мы вам вполне реально, но условно, компенсируем сумму этих 20%. По отношению к 100% сумма, которую мы предлагаем, минимальна. А вот по отношению к вашим реальным 20%, которые вы собираете, это уже другая сумма. Она точно меньше, чем та сумма, которую вы получите, но она все равно сопоставима. Второй вопрос — это поддержка ваших арендаторов. Вы тоже понимаете, что их нужно поддерживать. Они ждут, что они откроются и начнется лучше. А у них у большинства лучше не начнется. Открывшись, они с удивлением обнаружат, что ничего не восстановилось, и через месяц начнут съезжать», — сказал Максим Авдеев.

Пока что власти не уговорили предпринимателей на полный отказ от арендной платы. Переговоры продолжаются.

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