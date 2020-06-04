Москва, 4 июня 2020, 17:00 — REGNUM Угроза американских санкций, которые предположительно затронут страховые компании, связанные с проектом «Северный поток — 2» и предоставляющие услуги танкерам, работающим на трубопроводе, не особо страшная, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 4 июня корреспонденту ИА REGNUM.
Такая тактика, как пояснил экономист, может быть применена и в истории с проектом «Северный поток — 2».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы намерены принять законопроект о новом пакете санкций, которые будут применены ко всей деятельности, связанной со страхованием. Санкции затронут страховые компании, связанные с проектом и предоставляющие услуги танкерам, работающим на трубопроводе.