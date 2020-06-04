Москва, , 17:00 — REGNUM Угроза американских санкций, которые предположительно затронут страховые компании, связанные с проектом «Северный поток — 2» и предоставляющие услуги танкерам, работающим на трубопроводе, не особо страшная, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 4 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Вообще то, что касается страхования, там угроза не особо страшная. Отсутствие страховки можно преодолеть двумя способами. Можно в принципе отказаться от страхования. Но если же Дания потребует, чтобы страховка была, то теоретически можно пойти по пути создания компании под одну задачу. Даже сознательно понимая, что она попадёт под санкции. Она всё равно потом закроется. Есть, например, такая республика, как Северный Кипр, никем, кроме Турции, не признанная. Она давно под санкциями, и поэтому в Турции есть специальная авиакомпания, которая летает только в Северный Кипр. И никуда больше. Она под всеми санкциями, и никого это не беспокоит», — сказал Хестанов.

Такая тактика, как пояснил экономист, может быть применена и в истории с проектом «Северный поток — 2».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы намерены принять законопроект о новом пакете санкций, которые будут применены ко всей деятельности, связанной со страхованием. Санкции затронут страховые компании, связанные с проектом и предоставляющие услуги танкерам, работающим на трубопроводе.