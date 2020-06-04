Рига, , 16:59 — REGNUM Служба государственных доходов (СГД) Латвии отчиталась о выплате жителям страны двухмесячных пособий по простою. За весь период с 13 марта в стране было выплачено 32 942 831 млн евро, пишет портал Db.lv.

По данным СГД, по заявкам 13 105 компаний пособие было выплачено 81 093 работнику в размере 31 357 876 евро. Также выплаты получили 4480 самозанятых лиц на сумму 1 584 955 евро.

Отмечается, что средний размер пособия в Латвии составил 384 евро.

26% получивших пособие по простою жителей Латвии были заняты в гостиничном и ресторанном бизнесах, 16% работали на предприятиях оптовой и розничной торговли, 14% — в обрабатывающей промышленности, 10% — в индустрии культуры и развлечений. Общая сумма зарезервированная правительством Латвии для выплаты пособий составляла 101 млн евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.