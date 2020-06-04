Рига, , 16:39 — REGNUM Жители Латвии в прошлом году потратили во время путешествий за рубежом 799,5 млн евро. Об этом пишет 4 июня портал Lsm. lv со ссылкой на Центральное статистическое управление (ЦСУ) страны.

По данным ЦСУ, в течение 2019 года жители Латвии путешествовали 2,4 млн раз, что на 9,6% больше, чем ранее. Из этого числа 0,9 млн поездок, рост за год на 12%, можно отнести к однодневным путешествиям. В ходе них жители Латвии потратили 57,7 млн евро. Чаще всего — 68,2% случаев это были поездки в Литву, 20% — в Эстонию. В среднем во время таких путешествий жители Латвии тратили 63,8 евро.

Многодневные путешествия — 1,5 млн поездок, выросли на 8,1%. Тройка самых популярных государств: Литва — 11,2%, Эстония — 10,9%, Россия — 6,9%.

Отмечается, что в общей сумме жители страны потратили 741,8 млн евро, дневные затраты колебались от 83,1 до 121,4 евро, если во время путешествия снимался отель, или речь шла о курорте. Через интернет было зарезервировано 57,7% всех путешествий.