Москва, , 16:21 — REGNUM C 22 мая по 2 июня рубль укрепился к доллару уже более чем на 4%, что явилось неожиданностью для большинства участников валютного рынка. Минимальные уровни прогнозов на лето по курсу рубль/доллар от крупнейших банков находились около 70 рублей за доллар. В последний торговый день мая этот уровень был пробит. Произошло это, безусловно, при поддержке нефтяного рынка. Нефть марки Brent поднялась 2 июня выше 39 долларов за баррель, отразив уверенность рынка в том, что соглашение по беспрецедентному ограничению добычи странами ОПЕК+, в том числе Россией, будет пролонгировано как минимум на месяц.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Однако, как заявил 4 июня ИА REGNUM начальник управления казначейства «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов, фундаментальной причиной роста рубля являются масштабные меры ФРС и правительства США в ответ на пандемию коронавируса.

«Американский регулятор, обнулив ключевую ставку в середине марта, запустил безлимитную программу количественного смягчения, то есть программу выкупа активов у банков. Выкупается практически все, даже акции биржевых фондов. За три прошедших месяца баланс ФРС США увеличился на 3 трлн долларов. Это прямые вливания в финансовую систему. Кроме того, 2,9 трлн долларов, или 15% ВВП, добавит правительство Соединенных Штатов, утвердив программу налогового стимулирования. Подобные программы приняли правительства и центробанки всех стран «Большой семерки». Например, объявленная помощь правительства Японии составит 234 трлн йен, или 42% ВВП. По нашим расчетам, совокупный анонсированный объем стимулирующих мер стран G7 составляет 7 трлн долл. Вся эта масса уже поступает на рынки, обеспечивая рост активов по всему миру. Растут сырьевые товары. Растут валюты развивающихся стран, в том числе рубль», — отметил Касьянов.

По его словам, все остальные причины укрепления рубля являются сопутствующими. «Сохраняется приток иностранного капитала на рынок ОФЗ. Очень сильно помогает резко упавший из-за ограничительных мер импорт товаров и услуг. Продление правительством моратория на заграничные поездки россиян уже вызвало энтузиазм продавцов доллара. Кроме того, продает валюту Минфин из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. Ведь нефть Urals, торгующаяся на уровне 37 долларов за баррель еще не достигла цены отсечки в 42,5 доллара за баррель. Несмотря на то, что сейчас все факторы действуют за укрепление рубля, мы считаем, что рост российской валюты практически исчерпан. Некоторые участники валютного рынка сдвигают таргеты на уровень 65 рублей за доллар на конец лета. Этот уровень не лишен смысла, ведь тенденция ослабления доллара к валютам развитых стран (DXY Index) приобретает устойчивый характер», — пояснил эксперт.

Он добавил, что проблема платежного баланса России не позволяет быть столь же оптимистичным. Выход российской экономики из пандемии неизбежно будет сопровождаться ростом импорта и повышенным спросом на валюту. Ценам на нефть будет трудно пробить 40 долларов за баррель в условиях падения экономик развитых стран.

«Кроме того, существует проблема дефицита бюджетов нефтедобывающих стран. В России он планируется на уровне 3,5% ВВП, что рано или поздно приведет к снятию ограничений на добычу нефти вплоть до полного выхода из соглашения ОПЕК+. Суточное падение добычи нефти российскими нефтекомпаниями в мае составило 17,2%, что означает падение валютной выручки и ухудшение платежного баланса России. Мы ожидаем скорое, через одну-две недели, возвращение рубля в устойчивый диапазон 70−75 рублей за доллар и нахождение в нем в течение всего летнего периода. К концу августа рубль ожидается у верхней границы коридора, то есть около 75 рублей за доллар. Прогноз предполагает отсутствие внешних шоков и геополитической нестабильности», — резюмировал Виктор Касьянов.