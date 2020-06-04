Симферополь, 4 июня 2020, 16:35 — REGNUM Отставание в строительстве взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Симферополя вызвано не только срывом кассового плана, но и нехваткой рабочих рук из-за «коронавирусных ограничений». Об этом 4 июня на совещании по вопросам строительной отрасли РК заявил генеральный директор АО «Международный аэропорт Симферополь» Денис Морозов.
По его словам, привлечённых субподрядчиков пока недостаточно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Совмине РК заявили, что подрядчик строительства взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Симферополя ООО «Петро-Хэхуа» сорвал кассовый план и не освоил более двух из трех миллиардов рублей. В частности, по словам главы Крыма Сергея Аксёнова, подрядчик множество раз переделывал документы.