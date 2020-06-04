Симферополь, , 16:35 — REGNUM Отставание в строительстве взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Симферополя вызвано не только срывом кассового плана, но и нехваткой рабочих рук из-за «коронавирусных ограничений». Об этом 4 июня на совещании по вопросам строительной отрасли РК заявил генеральный директор АО «Международный аэропорт Симферополь» Денис Морозов.

«В начале года подрядчик сформировал два новых участка, где работы выполняются собственными силами, на текущий момент там находится свыше 400 человек рабочих, но ему нужно ещё усиление — около 200 человек. Тут требуется прекращение карантинных мероприятий, поскольку работа организована по вахтовому методу, что тоже накладывает ряд ограничений», — отметил специалист.

По его словам, привлечённых субподрядчиков пока недостаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Совмине РК заявили, что подрядчик строительства взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Симферополя ООО «Петро-Хэхуа» сорвал кассовый план и не освоил более двух из трех миллиардов рублей. В частности, по словам главы Крыма Сергея Аксёнова, подрядчик множество раз переделывал документы.