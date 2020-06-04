Симферополь, , 16:37 — REGNUM Подрядчик строительства взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Симферополя некачественно подготовил исполнительную документацию. Об этом 4 июня на совещании по строительной отрасли РК заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«Проблемы с освоением средств на объекте появились из-за некачественной подготовки документов, которые по десять раз переделывали», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Совмине РК заявили, что подрядчик строительства взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Симферополя ООО «Петро-Хэхуа» сорвал кассовый план и не освоил более двух из трёх миллиардов рублей.

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