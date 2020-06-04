Тбилиси, , 16:08 — REGNUM Средняя заработная плата в Грузии в первом квартале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 6% или на 75,2 лари (около $24) и составила 1227 лари (около $380). Об этом говорится в отчете Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном 4 июня на официальном сайте ведомства.

В Грузстате отметили, что самый высокий рост зарплаты в первом квартале наблюдался в секторе торговли. Там она поднялась на 37,6%. На втором месте по этому показателю был сектор развлечения и отдыха — 27,8%. В перерабатывающей промышленности заработная плата выросла на 8,9%, что является третьим результатом за в отчетном периоде.

Стоит отметить, что курс национальной валюты Грузии в первом квартале был неустойчив. Его падение на валютном рынке в самые неблагоприятные периоды превышало 30%.

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