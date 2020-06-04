Набережные Челны, Татария, , 17:06 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов сегодня, 4 июня, побывал с рабочей поездкой в Набережных Челнах на «КамАЗе», сообщает пресс-служба предприятия.

Делегацию в научно-технический центр на автогиганте доставил инновационный транспорт — электробус КамАЗ-6282. Он «оснащен самым современным оборудованием, включая двузонный климат-контроль, продвинутые телематические и медиасистемы, бесплатный Wi-Fi. В салоне электробуса установлены медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств. Электробус рассчитан на 85 человек, имеет низкий уровень пола, адаптирован для маломобильных пассажиров. Электробусы пополняют запас энергии с помощью ультрабыстрых зарядных станций. Заряжается инновационная техника за 10−15 минут», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Москве количество электробусов увеличилось до 25. На московских маршрутах работают электробусы производителей «КамАЗ» и ГАЗ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский автопроизводитель КамАЗ начал испытания прототипа городского полунизкопольного дизельного автобуса НЕФАЗ-4299−30−52.

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