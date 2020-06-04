Симферополь, , 16:10 — REGNUM Подрядчик строительства взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Симферополя сорвал кассовый план и не освоил более 2 млрд рублей. Об этом 4 июня на совещании по вопросам строительной отрасли РК заявил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

«Сорван кассовый план по взлётно-посадочной полосе, должно быть освоение порядка 3 млрд, а фактически освоено 900 млн рублей. Отставание плана-графика — более 2 млрд рублей», — отметил Кабанов.

Подрядчиком выполнения работ на объекте является ООО «Петро-Хэхуа», принадлежащее китайской компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве республики сообщили, что строительство 44 объектов федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя ведётся с отставанием от графика.

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