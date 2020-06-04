Москва, , 15:56 — REGNUM Акционеры компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК) избрали новый Совет директоров. Процедура проходила в ходе годового собрания акционеров, который состоялся 3 июня. В обновленный состав Совета директоров вошли 11 человек.

Среди них первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, замминистра Сергей Галкин и ряд руководителей департаментов этого ведомства, курирующих деятельность СКФО.

Помимо этого, в состав совета избраны помощник полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Роман Алисенов и директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов. Ростуризм представляет глава ведомства Зарина Догузова.

Членами совета также стали замглавы Федерального агентства по управлению государственным имуществом Алексей Павлов, председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов и генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев.

Напомним, компания КСК ранее находилась в ведении Министерства по делам Северного Кавказа. После его упразднения общее руководство акционерным обществом перешло к Минэкономразвития РФ.

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