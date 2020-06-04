Москва, , 15:56 — REGNUM Рынок нефти после вчерашних колебаний от обновления максимумов к падению сегодня, 4 июня, выглядит очень вялым, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«В данный момент на рынке происходит слабый рост: цена барреля нефти Brent, не удержавшаяся вчера на максимуме выше $40 за баррель, сейчас подрастает на 0,15%, но всё равно пока не превысила заветный максимум. А цена WTI весь день то незначительно растёт, то стоит на месте.

Ещё вчера западные СМИ сообщили, что перенос встречи ОПЕК++ на более раннюю дату, то есть на 4 или 5 июня, не состоится, так как большинство стран-участниц соглашения намерены сначала получить информацию о выполнении соглашения в мае, которая выйдет не ранее конца первой декады июня.

Официальные лица Саудовской Аравии отказались комментировать это событие, в России тоже пока не называют конкретной даты встречи. По предварительным данным, соглашение ОПЕК+в мае было выполнено всего на 76−86%.

Это произошло из-за того, что Ирак и Нигерия слишком поздно начали выполнять его условия. Сегодня по цене Brent ожидается $38−40 за баррель», — считает эксперт.

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