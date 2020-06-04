Москва, , 15:44 — REGNUM Дилеры японского автопроизводителя Lexus в России приступили к реализации бизнес-седана Lexus ES 250 в новой комплектации F Sport. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

«Lexus ES 250 F Sport перенял все ключевые особенности гоночной идеологии бренда в полном объеме, унаследовав спортивный характер», — говорится в сообщении компании.

Внешне авто выделяется спортивным дизайном, спойлером на крышке багажника, фирменной радиаторной решёткой и воздуховодами с мелкоячеистым узором по бокам бампера.

Хромированные детали в передней и задней части модели подчеркивают её уникальный стиль. Спортивный образ автомобилю добавляют стильные затемненные колёсные диски c шинами 235/45R18.

Напомним, с начала июня текущего года дилеры компании Lexus возобновили продажу и обслуживание авто во всех автоцентрах России. Для клиентов компании был разработан ряд мер, направленных на обеспечение их безопасности от заражения новым коронавирусом.

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