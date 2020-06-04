Москва, , 15:35 — REGNUM Казалось бы, хотя бы те, кто имеет отношение к категориям товаров, востребованных в период изоляции, например, аптеки и магазины, должны выиграть от ситуации. Просто хочется верить, что есть хоть какой-то сегмент рынка остается более или менее не пострадавшим. Но этот кризис имеет особенность — бьет одновременно по всем, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н Михаил Перельман.

«Как и вирус, он коварен, и у него есть скрытые симптомы. Так, крупнейшие торговые сети России подсчитали, во сколько им обходится сохранение работоспособности и поддержка потребителей в период пандемии.

Сумма получилась внушительная, если экстраполировать ее на весь рынок, то торговля инвестирует не менее 65 млрд рублей ежемесячно. В текущей ситуации бизнесу практически в любой сфере приходится делать колоссальные вложения, чтобы хоть как-то оставаться на плаву.

Все дело в том, что после мартовского ажиотажа, большинство потребителей пришло к пониманию необходимости экономить собственные средства. На такое решение повлияла и затянувшаяся изоляция, и падающие доходы и предчувствие глобального кризиса после завершения пандемией.

Люди начали мыслить пережить бы неделю, но стали очень осторожны. Многочисленные социологические исследования показывают, что до 50% респондентов всерьез намерены перейти на более дешевые продукты или вовсе отказаться от части привычных покупок, которые теперь они считают излишними.

Продуктовый ритейл — та отрасль, в которой реакция на спрос или поведение потребителя самая быстрая — считанные дни. Ажиотаж в марте вынуждал его делать большие запасы, нежелание потребителей выходить из дома — увеличивать мощности на доставку, снижение доходов — отказываться от торговой наценки на ряд социально значимых товаров. В денежном выражении это колоссальная цифра даже для крупного бизнеса.

Отказ от торговой наценки — достаточно уникальная ситуация для российского рынка. Он означает, что морковь, картошка, яйца, масло и т.д. мы покупали по цене, по которой ее продал поставщик. А за аренду торгового зала, в котором они находились, налоги, коммунальные платежи заплатил магазин. На такую меру пока пошли только торговые сети несмотря на то, что наценка на товар добавляется на каждом шаге его пути «с грядки на прилавок».

С непродовольственным ретейлом все еще сложнее. В первом есть объективное падение оборота в апреле, есть ощутимые вложения в поддержку своего потребителя, но и есть гарантированный спрос — от покупки продуктов нельзя отказаться насовсем. А вот в непродовольственной торговлей практически 90% всех стационарных объектов были остановлены на время самоизоляции.

Оборот из-за ограничений обрушился, по данным Росстата, почти на 37%. В Москве торговые центры и непродовольственные магазины заработали только с 1 июня и то в ограниченном режиме с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Практически 2 месяца их деятельность была заморожена, а значит восстановление будет длительным и не самым простым и для бизнеса, и для потребителя.

Очень важно сделать выводы из этого кризиса, потому что все находятся на грани. Прежде всего на будущее важно помнить и взвешенно подходить к эмоциональному воздействию на потребителя — его импульсивное поведение способно погубить самый нужный ему самому сегмент — продовольственный.

Бизнесу же важно понимать — выживет тот, кто не мыслит категориями «здесь и сейчас», но вкладывается в сохранение рабочих мест, ведь без этого невозможно будет запустить объемы после выхода из изоляции. Не просто выжить, но и развиваться смогут те, кто умеет быстро перестроить процессы, которые отлаживались пусть даже и годами, но в ином контексте.

Этот кризис показал, что хоть нам и кажется, что онлайн-торговля развивается в России достаточно давно, но при этом это происходит достаточно медленно. Доля электронной коммерции — чуть больше 6%. Это в разы меньше Англии и Америки, например. Поэтому онлайн-заказы никак не смогли компенсировать того, что теряет оффлайн — торговля.

Мы скоро убедимся, что, если так можно говорить в этой ситуации, главной победой является то, что в крупном ретейле по итогам самоизоляции сохранен полный штат сотрудников, даже несмотря на вынужденную временную приостановку деятельности.

По примерным подсчетам, по стране в крупных торговых сетях работает порядка 800 тыс. человек. Обеспечение их рабочими местами в такой тяжелый экономически и морально период — наверное, это и есть показатель социальной ответственности бизнеса», — высказала свое мнение Михаил Перельман.

Как сообщало ИА REGNUM, кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, вынуждает торговые сети закрывать свои магазины.

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