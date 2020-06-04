Бишкек, , 15:33 — REGNUM Власти Киргизии приняли решение о возобновлении авиасообщения с другими государствами с 15 июня. Об этом сегодня, 4 июня, на брифинге заявил директор агентства гражданской авиации республики Курманбек Акышев.

По его словам, в день планируется осуществлять по два — три авиарейса, а в неделю — до 17 авиарейсов по международным направлениям.

«Каждая авиакомпания предлагает свои даты — когда и сколько раз они будут осуществлять рейсы», — сообщил Акышев.

Также глава госагентства отметил, что министерство здравоохранения Киргизии одобрило такое количество рейсов, сославшись на то, что имеет возможность направить столько пассажиров в обязательную обсервацию сразу по прибытии в страну.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Киргизии приостановило все международные и внутренние авиарейсы в конце марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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