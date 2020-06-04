Москва, , 15:21 — REGNUM Законопроект, призванный уравнять граждан в доступе к кредитным каникулам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Ольгой Тимофеевой и Натальей Костенко, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.

Принятие проекта закона позволит воспользоваться «ипотечными каникулами» на равных и справедливых условиях для всех заемщиков — физических лиц, не только получающих доходы по трудовым (гражданско-правовым) договорам, но и граждан — заемщиков, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов, в том числе самозанятым.

Предлагается прописать, что «в случае если заемщик является предпринимателем или физическим лицом, осуществляющим деятельность по патентной системе налогообложения или с применением специального налогового режима «налог на профессиональный доход» предоставляются иные документы, подтверждающие наличие дохода от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов. Перечень указанных документов определяется кредитором самостоятельно».