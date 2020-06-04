Бишкек, , 15:21 — REGNUM Власти Киргизии планируют использовать для противодействия контрабанде ASYCUDA — автоматизированную систему обработки данных в таможенном администрировании, применяемую в 95 странах мира. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Практические шаги по внедрению программного продукта будут реализованы в период с 2020 по 2022 годы, а до тех пор чиновники и специалисты займутся изучением опыта применения этой программы в других государствах, в том числе в странах СНГ.

Отмечается, что система ASYCUDA позволит осуществлять полное электронное декларирование товаров, обеспечить эффективный контроль и мониторинг национального и регионального транзита, поддерживать межведомственное информационное взаимодействие и генерировать таможенную статистику в онлайн режиме.

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