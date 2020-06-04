Москва, , 15:22 — REGNUM По итогам января — апреля 2020 года продажи на рынке автомобилей с пробегом выросли в пяти регионах России. Об этом 4 июня сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Стоит отметить, что общие продажи на вторичном авторынке России сократились на 10%.

Рост же перепродаж авто по итогам первых четырех месяцев зафиксирован в Сахалинской области (+7,4%), Республике Алтай (+5,3%), Томской области (+4%), Хакасии (+2,5%) и Амурской области (+1,2%).

Остальные вторичные авторынки субъектов федерации ушли «в минус». Причём в 33 из них наблюдается двузначный показатель падения перепродаж. Наибольшее снижение перепродаж легковых авто по итогам четырёх месяцев произошло в Адыгее (-27%).

Напомним, по итогам первых четырёх месяцев нынешнего года средневзвешенная стоимость новой легковушки в России составила 1 млн 688 тыс. рублей.

Читайте также: Продажи авто в России в мае снизились на 51,8% — АЕБ