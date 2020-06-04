Кострома, , 15:10 — REGNUM Костромской ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России» перенесен с июня на август 2020 года. Об этом на личной странице в Facebook сообщил сопредседатель Высшего совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Флун Гумеров.

Программа международного фестиваля находится в стадии доработки. Известно, что одним из её пунктов станет форум участников рынка совместно с «Гильдией ювелиров России», комитетом по драгметаллам «Деловой России» и федеральными органами исполнительной власти.

«Мы обсудим новые реалии, новые подходы, в том числе и регуляторной среде. Фестиваль намечен на 2−3 декаду августа, и, скорее всего, совпадёт с экономическим форумом Костромской области», — пояснил ИА REGNUM Флун Гумеров.

В числе прочего, на форуме обсудят возможность выведения серебра из-под федерального закона No 115-ФЗ. «Золотое кольцо России» проводится в Костроме на протяжении 20 лет, традиционно фестиваль собирает туристов и ювелиров из России и ближнего зарубежья.

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