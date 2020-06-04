Москва, , 14:53 — REGNUM К началу лета нефти удалось реализовать восстановление к уровням 35−40$. Основными драйверами данного процесса послужили ожидания инвесторов ребалансировки нефтяного рынка во II—III кварталах, а также спекуляции в отношении вопроса продления действующих масштабных сокращений нефтедобычи для основных участников сделки, считает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 4 июня.

«На наш взгляд, в июне нефть может продолжить умеренный рост — вслед за восстановлением экономической активности в мире нефтяной спрос также будет постепенно восстанавливаться, что будет поддерживать ценовую конъюнктуру нефтяного рынка. В то же время для нефти в июне присутствуют и риски коррекции, — отметил Покатович. — Во-первых, в случае срыва переговоров или при отсутствии компромисса в вопросе продления действующих в мае-июне квот по сокращению добычи нефтяные цены могут снизиться. Во-вторых, сейчас нефть растет в общем тренде рисковых активов на фоне сохранения рыночного risk-on. В случае, например, нового раунда торговой конфронтации США и Китая или выхода из-под контроля ситуации с беспорядками в США, рыночные настроения могут сместиться в сторону повышенной осторожности».

При этом нефть, как и другие рисковые активы, подвергнется коррекции, уверен аналитик. Он полагает, что в результате в июне при развитии событий по умеренно негативному сценарию нефтяные цены могут вернуться в диапазон 30−35$. При оптимистичном сценарии нефть может продолжить рост к уровням 40−43$. Однако устойчивость данного роста будет оставаться под сомнением.

«В этом году мы ожидаем, что динамика восстановления ценовой конъюнктуры нефтяного рынка будет иметь сдержанный формат. Провал мирового спроса в условиях пандемии был колоссальным, и его возвращение к «нормальным» уровням займет время», — пояснил эксперт.

Он добавил, что уровень запасов нефтяного рынка также будет оставаться повышенным, что будет ограничивать темпы роста нефтяных цен. «В этих условиях ожидаем, что по итогам года нефть сформируется вблизи уровней 40(+/-5)$. Тем временем устойчивое восстановление к уровням 50−55$ и выше, на наш взгляд, может быть реализовано не ранее второго полугодия 2021 года», — резюмировал Покатович.