Уфа, , 14:56 — REGNUM Прием заявителей по живой очереди начинают осуществлять в офисах многофункциональных центров (МФЦ) в Уфе. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время клиентов по живой очереди принимают в трех офисах по адресам: ул. Менделеева, 205А, ул. Губайдуллина, 6 и по ул. Менделеева, 137, корп.4.

С 5 июня 2020 года обслуживать посетителей без предварительной записи будут офисы по ул. Георгия Мушникова, 17, ул. Интернациональная, 113, ул. Гвардейская, 55А, ул. Горького, 6 и ул. Дагестанская, 2. А с 8 июня 2020 года обслуживать без записи начнут в офисах по ул. Рыльского, 2/1 и ул. Баязита Бикбая, 44.

Отмечается, что в офисах необходимо обязательно быть в маске и соблюдать рекомендуемую дистанцию.

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